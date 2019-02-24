Стройка

5 самых популярных вопросов о монтажной пене

Для многих новичков в проведении ремонта появляется вопрос, что такое монтажная пена, какие ее свойства, зачем ее применять. И тут появляется главный конфуз, что предназначена она совсем не для монтажа, а для герметизации зазоров, чтобы обеспечить звукоизоляцию. В строительных работах это незаменимый материал, используемый при установке дверей, проемов, отверстий, окон, соединений, для фиксации кровли и прочих элементов. Производителей на рынке очень много и определится с тем, кого выбрать достаточно тяжело. Цена будет зависеть от веса, бренда, объема. Поэтому стоит сначала тщательно подготовится к покупке и уже потом делать правильный выбор.

Плохая герметизация может привести ко многим негативным последствиям, что может предотвратить, если вовремя выполнить герметизацию монтажной пеной.

Что такое монтажная пена?

Однокомпонентное средство представлено в виде герметика в аэрозоле. Основу составляет форполимер. В процессе полимеризации вещества, которые выходят наружу, формируют полиуретан. Вещество начинает увеличиваться почти в 30 раз и образует пену. Благодаря такой консистенции пена проникает в труднодоступные зазоры и эффективно заполняет пустоту. Со временем происходит полимеризация, то есть затвердение. В течении суток материал превращается в крепкий и устойчивый полиуретан.

Какая должна быть температура при нанесении пены?

В зависимости от того, а какой рабочей температуре выполняется использование монтажная пена может быть летней, зимней и всесезонной. Для первого варианта допустимы пределы 5-30 градусов Цельсия. Зимние, всесезонные – в -10 - +30. Рекомендуется учитывать инструкции производителя по допустимой температуре, которая указывается в баллоне.

Как хранить монтажную пену?

Баллоны нужно ставить в вертикальном положении, а клапан должен находится вверху. В таком положении монтажная пена хранится и перевозится. Если не соблюсти эти требования, то клапан может засориться, и пена просто не выйдет из баллона. Помещение должно быть сухое, температура +5 - +30. Также нужно сохранить упаковку, куда поместить емкость.

Нужно ли встряхивать баллон?

Емкость содержит несколько видов компонентов, каждый из которых отличается плотностью и свойствами. Длительное неподвижное состояние приводит к распределению вещества на слои. Чтобы компоненты между собой перемешались и приобрели нужную консистенцию, нужно перед выдавливанием хорошенько встряхнуть баллон. Также встряска должна выполняться в течении выполнения герметизации. Пониженный объем, недостаточная ячеистая структура являются причиной недостаточного встряхивания.

Какой срок службы монтажной пены?

Срок годности средства составляет 12-18 месяцев. По истечению данного периода пена просто теряет свои свойства и уже не выполняет основную функцию.

Выбор качественной продукции

В интернет-магазине представлена монтажная пена качественного и сертифицированного производства. Однокомпонентный герметик обеспечивает идеальную шумо-, теплоизоляцию. Уплотнение проемов и пустот позволяет создать энергоэффективное пространство. Уникальное средство стало очень популярным материалом в строительных работах разного профиля.

Профессиональная пена застывает 20-30 минут, а бытовая – 40-60. После этого времени можно удалять твердую массу и приводить конструкции в нормальный эстетический вид. Безопасная и простая в применении монтажная пена позволяет справится с работой обычному человеку, используя ее в домашних работах. В каталоге можно подобрать разные виды продукции, цена на которую всегда доступна для покупателей интернет-магазина Belife.